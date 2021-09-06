В Ровенской области в лесу женщину укусила змея: ее госпитализировали в реанимацию

Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

В Ровенском районе в воскресенье, 5 сентября, во время сбора грибов в лесу 64-летнюю женщину укусила змея.

Как сообщает ГСЧС, это произошло возле села Сторожев Ровенского района.

Отмечается, что женщина была госпитализирована в реанимационное отделение Корецкой ЦРБ в состоянии средней тяжести.

Спасатели ГСЧС области напоминают меры предосторожности против укусов змей:

обуть надежную обувь, надеть широкие брюки и заправить их в ботинки так, чтобы образовался напуск сверху. Если змея будет кусать, то она прокусит ткань брюк, а не кожу;

в месте желаемого отдыха необходимо сначала палкой раздвинуть заросли, обследовать ущелья, камни, чтобы ненароком не потревожить змею, если в этом месте и будет змея — она скорее убежит;

двигаясь по тропинке, держать перед собой палку;

ночью двигаться с фонариком;

не стоит устраивать ночлег вблизи возможных тайников змей: трухлявых пней, деревьев с дуплами, у входа в нору или пещеру, рядом с кучами мусора;

в теплые летние ночи змеи активны и могут приползти к огню погреться — будьте осмотрительны;

плотно закрывайте вход в палатку, чтобы змея не могла туда заползти и укусить человека во сне.

Напомним, в Ивано-Франковской области 13-летнего мальчика укусила за правую ногу змея.

На территорию Министерства образования Украины пожаловала экзотическая змея

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку