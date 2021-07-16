В Ровенской области в микроавтобус супругов из США врезался мотоцикл: погибли молодые парни (фото)

В Ровенской области в микроавтобус супругов из США врезался мотоцикл: погибли молодые парни (фото)

В микроавтобусе ехали супруги из США и трое их детей.

Вблизи села Сошники Вараського района Ровенской области 16 июля в 4:00 утра произошло ДТП, в котором погибли 18-летний и 19-летний парни.

Об этом сообщили в Нацполиции в Ровенской области.

По данным правоохранителей, водитель мотоцикла Viper, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил микроавтобус и врезался в него. 19-летний уроженец г. Вараш и 18-летний парень из села Вырка Сарненского района, ехавшие на мотоцикле, погибли на месте ДТП. Они были без защитных шлемов.

В микроавтобусе ехали супруги из США и трое их детей. После осмотра медиков их отпустили. Следствие установило, что 34-летний иностранец, который был за рулем авто, был трезв.

Правоохранители расследуют причины аварии и устанавливают, кто из погибших был за рулем мотоцикла.

Напомним, в Киевской области водитель под наркотиками совершил масштабное ДТП.

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