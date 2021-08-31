В Ровенской области в одной из многоэтажек нашли повешенной женщину

В Ровенской области в одной из многоэтажек нашли повешенной женщину

Двери в дом покойной были закрыты.

В понедельник, 30 августа, в селе Заря Ровенской области в одной из квартир многоэтажки на улице Жовтнева обнаружили повешенной женщину. Чтобы попасть в помещение, полицейские около 14:00 ч., позвонили в службу спасения 101 с просьбой помочь открыть входные двери.

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Об этом сообщают "Ривненски Новыны" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

"Прибывшие на место происшествия с помощью специнструментов входные двери открыли, а за ними обнаружили женщину, которая повесилась", — говорится в сообщении.

Известно, что покойная жила в квартире на третьем этаже многоэтажки. Обстоятельства ее смерти выясняет полиция.

Напомним, в Ровенской области женщина прыгнула в колодец, пытаясь покончить с собой.

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