В Ровенской области в результате непогоды поврежден Дубенский замок: фото

Шквальный ветер повредил Дубенский замок.
В Ровенской области в результате непогоды и шквального ветра поврежден средневековый памятник — Дубенский замок.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Так, из-за непогоды была повреждена крыша Дубенского замка.
"Спасатели с помощью специального оборудования сняли аварийные элементы крыши Дубенского замка на площади 200 м2, поврежденных в результате сильного ветра", — говорится в сообщении.
Напомним, Украину 28 октября накрыло мощное ненастье – поваленные деревья, блэкауты и жертвы среди людей (фото).
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