В Ровенской области в результате непогоды поврежден Дубенский замок: фото

В Ровенской области в результате непогоды и шквального ветра поврежден средневековый памятник — Дубенский замок.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, из-за непогоды была повреждена крыша Дубенского замка.

Шквальный ветер повредил крышу Дубенского замка / Фото: ГСЧС Украины

Шквальный ветер повредил крышу Дубенского замка

Шквальный ветер повредил крышу Дубенского замка

"Спасатели с помощью специального оборудования сняли аварийные элементы крыши Дубенского замка на площади 200 м2, поврежденных в результате сильного ветра", — говорится в сообщении.

Напомним, Украину 28 октября накрыло мощное ненастье – поваленные деревья, блэкауты и жертвы среди людей (фото).

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