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В Ровенской области в результате непогоды поврежден Дубенский замок: фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Ровенской области в результате непогоды поврежден Дубенский замок: фото

Дубенский замок / Фото: Nick Savchenko

Шквальный ветер повредил Дубенский замок.

В Ровенской области в результате непогоды и шквального ветра поврежден средневековый памятник — Дубенский замок.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, из-за непогоды была повреждена крыша Дубенского замка.

Шквальный ветер повредил крышу Дубенского замка / © ГСЧС Украины
Шквальный ветер повредил крышу Дубенского замка / Фото: ГСЧС Украины
Шквальный ветер повредил крышу Дубенского замка / ©
Шквальный ветер повредил крышу Дубенского замка
Шквальный ветер повредил крышу Дубенского замка / ©
Шквальный ветер повредил крышу Дубенского замка

"Спасатели с помощью специального оборудования сняли аварийные элементы крыши Дубенского замка на площади 200 м2, поврежденных в результате сильного ветра", — говорится в сообщении.

Напомним, Украину 28 октября накрыло мощное ненастье – поваленные деревья, блэкауты и жертвы среди людей (фото).

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Дата публикации
Просмотры
385
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