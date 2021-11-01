В Ровенской области в собственном доме сгорел заживо мужчина

В Ровенской области в собственном доме сгорел заживо мужчина

На момент прибытия спасателей мужчина уже был мертвым.

В воскресенье, 31 октября, в селе Дядьковичи Дубенского района Ровенской области во время пожара в доме погиб мужчина. Сообщения о возгорании спасатели получили в 10:32.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

"Прибывшие по указанному адресу спасатели увидели полностью охваченный огнем деревянный жилой массив. На тушение были поданы водяные стволы. Огнем уничтожен жилой деревянный дом", — говорится в сообщении.

На месте пожара чрезвычайники обнаружили мертвое тело хозяина 1966 года рождения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Напомним, в Закарпатье в пожаре погибли женщина и ее 4-летний внук.

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