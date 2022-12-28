В Ровенской области во время родов умерла 20-летняя девушка и ее сын: в больнице говорят, что невиноваты

В Ровенской области во время родов умерла 20-летняя девушка и ее младенец. Трагический случай произошел 29 ноября в Сарненской районной больнице. В полиции начали досудебное расследование по этому факту, тем временем врачи утверждают, что действовали согласно утвержденным протоколам и стандартам.

Медицинский директор больницы Виктор Пистоль рассказал изданию "Рівне Медиа", что согласно предварительным выводам паталогоанатомов, у девушки произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга и кровоизлияние в мозг.

Врач сравнил патологию с "бомбой замедленного действия".

"Соответственно это бомба замедленного действия... Это патология, с которой любой человек может прожить 10 или даже 40 лет. Однако при определенных ситуациях сосуд разрывается, соответственно кровоизлияние идет в мозг, и человек умирает, — говорит Пистоль.

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Согласно протоколу патологоанатомического исследования причина смерти младенца – асфиксия.

"Если есть нарушения у роженицы, там есть факторы, которые могут повлиять на смерть ребенка. Это считанные секунды, минуты", — добавил директор больницы.

Пистоль заявил, что врачи действовали согласно утвержденным протоколам и стандартам. Однако служебное расследование там все же будет проведено.

"Служебное расследование проводится в любом случае. Это трагическая ситуация. И нужно к этому подходить очень внимательно и взвешенно. Однозначно будет проведено служебное расследование по выявлению несвоевременных или неправомерных действий. Но предварительно этого не было", — утверждает врач.

Напомним, что следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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