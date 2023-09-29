В Ровенской области водитель грузовика насмерть переехал ребенка (фото)

В Ровенской области водитель грузовика на перекрестке сбил пятилетнего велосипедиста. От тяжелых травм мальчик скончался в реанимации.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенщины.

"Малолетний внук вместе с 71-летним дедушкой ехали на велосипедах по краю проезжей части. Приблизившись к перекрестку, мужчина его пересек, а мальчик остался позади. В этот момент 21-летний водитель грузовика MAN совершал маневр поворота направо, как под колеса авто попал малолетний", – уточнили в полиции.

На месте аварии

Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, однако через несколько часов он скончался.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Водителю угрожает от трех до восьми лет тюрьмы.

Как сообщалось, под Харьковом полицейский насмерть сбил 15-летнюю девочку. Как пишут СМИ, за рулем автомобиля якобы находился киевский полицейский Ярослав Якименко.

Читайте также: