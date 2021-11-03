В Ровенской области водитель маршрутки не впустил в салон копов, хотевших проверить COVID-сертификаты

В Ровенской области водитель маршрутки не впустил в салон копов, хотевших проверить COVID-сертификаты

Поступок водителя вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей. Одни считают, что водитель поступил правильно. Другие же осуждают его безответственное отношение к карантинным ограничениям.

В Ровенской области водитель маршрутки сообщением "Дубно – Луцк" отказался впустить в салон патрульных, которые хотели проверить соблюдение карантинных требований. Отметим, что область с 26 октября находится в красной зоне.

Видео инцидента опубликовали в местном Instagram-сообществе "Rivne_1283".

"На основании чего хотите проверять? Я вам не разрешаю заходить и не хочу выходить", — отмечал водитель.

На ответ копов о том, что есть соответствующее постановление правительства, мужчина утверждал, что это его не устраивает. Водитель потребовал назвать закон. Отметим, что у полиции были все основания проверить транспорт, ведь Ровенщина находится в "красной" зоне и действуют определенные требования по перевозке пассажиров в общественном транспорте (наличие COVID-сертификатов и масочный режим у пассажиров).

В конце концов, правоохранители не смогли убедить маршрутщика, поэтому убрались прочь, пожелав водителю счастливого пути.

В патрульной полиции Ровенской области пока не прокомментировали этот инцидент.

А вот в соцсетях поступок водителя вызвал бурную реакцию пользователей. Мнения украинцев разделились. Одни считают, что водитель поступил правильно.

Другие же осуждают его безответственное отношение к карантинным ограничениям, в то время как в регионе и по всей Украине ежедневно фиксируют рекордные показатели летальности от COVID-19.

"Для таких знатоков закона должен быть особый дефицит кислорода и аппаратов ИВЛ в больнице. Чтобы он тогда кричал о своих правах и доказывал врачам, которые с ног падают";

"Не только законы обязательны к исполнению, но и множество других нормативных актов";

"Может мы и живем хуже, чем Европа потому что "очень умные", что-то доказывать постоянно хотим. Только в Украине так могут "нагибать" полицию".

Некоторые пользователи обратили внимание на некомпетентность копов:

"Вам просто повезло, что наткнулись на полицейского, который не очень хорошо владеет нормативно-правовой базой. У него были все причины осуществить остановку и проверку. Прочтите 11 в. ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней". Но нет, у нас же все люди умны, куда там, надо поснимать";

"Основание законно для проверки, просто полицейский сам хорошо не разбирается в том, что именно он делает. Проверки должны быть, потому что большинство пассажиров и водителей пренебрегают карантинными правилами. К сожалению, с нашими людьми по другому нельзя. Только постоянные проверки и штрафы" .

Напомним, что в Ровно из храма насильно изгнали журналистов, снимавших нарушение карантина.

Ранее сообщалось, что на "красной" Ровенской области открывают дополнительные больницы под COVID и могут еще больше усилить карантин. Некоторые COVID-больницы заполнены на 100%, а в области фиксируют самые высокие показатели летальности от коронавируса за все время пандемии.

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