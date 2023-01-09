В Ровенской области водитель наехал на семью и сбежал: бабушка умерла на месте

Водитель находился в состоянии опьянения. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Вблизи села Калиновка Сарненского района водитель "ВАЗ 2104" наехал на троих жителей поселка Степань: мать, дочь и ее малолетнего сына.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Водитель с места происшествия скрылся, оставив авто неподалеку. Медики "скорой" констатировали смерть 60-летней женщины. Незначительные травмы получила ее 29-летняя дочь, которой оказали необходимую помощь. Трехлетнего мальчика госпитализировали в реанимационное отделение.

На поиски беглеца ориентировали все экипажи полиции, впрочем, вскоре он сам пришел на место ДТП. 26-летний житель села Калиновка находился в состоянии опьянения – прибор "Драгер" показал 1.98 промилле.

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Черкасской области автомобиль упал в воду, водитель не выжил.

На Прикарпатье в ДТП пострадали 14 человек

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