В Ровенской области водитель наехал на супругов на скамейке: женщина погибла

Мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии.

В селе Грозов Ровенского района произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель микроавтобуса въехал в дерево у лавки, где сидели пенсионеры.

Об этом сообщили в полиции региона.

27-летний житель, находившийся за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на обочину, где врезался в дерево.

"Возле дерева на скамейке находились супруги местных жителей. 68-летнюю женщину пытались спасти медики, однако она скончалась от полученных травм. 70-летний мужчина с политравмой и переломом таза госпитализирован в больницу", — отмечают в полиции.

Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, его освидетельствовали в медучреждении. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Открытого по ч. 3 ст. 286-1 УКУ, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области водитель сбил двух 10-летних девочек на самокате: одна из них погибла.

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