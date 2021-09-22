В Ровенской области водитель сбил насмерть мужчину, который нес велосипед

В Ровенской области водитель сбил насмерть мужчину, который нес велосипед

Пешеход получил смертельные травмы.

На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Лидава произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Следователь следственного управления на месте происшествия установил, что 42-летний житель, водитель автомобиля Кia Soul, наехал на 68-летнего жителя села Здовбица, который шел с велосипедом в руках проезжей частью.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области отец насмерть переехал двухлетнюю дочь.

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