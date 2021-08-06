В Ровенской области водитель выехал на встречку и врезался в фуру

Во время осмотра автомобиля погибшего в салоне обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

Смертельная авария на трассе Киев-Чоп. Вблизи поселка Квасилов Ровенской области легковушка столкнулась с фурой.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

42-летний водитель легковой машины погиб на месте. Предварительно в полиции выяснили: именно он выехал на встречку, обойти его грузовику не удалось. Сейчас копы открыли производство из-за нарушения правил дорожного движения.

Во время осмотра автомобиля погибшего в салоне обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Употреблял ли ее водитель легковушки, установит экспертиза. Водитель грузовика предварительно был трезв.

А в районе Сома провинции Мугла, что на Западе Турции, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли по меньшей мере 6 человек, 37 человек получили ранения.

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