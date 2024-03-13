В Ровенской области военный Нацгвардии насмерть сбил мужчину (фото)

Авария произошла недалеко от Ровенской АЭС, однако не на ее территории.

В Вараше Ровенской области утром 13 марта произошло ДТП с участием военного. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, сбил пешехода.

Об этом пишет издание "Ровно Медиа".

Как стало известно, 21-летний военный, управлявший собственным авто, совершил наезд на 42-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате чего пострадавший погиб на месте.

Впоследствии стало известно, что машиной управлял военнослужащий Национальной гвардии Украины.

“Авария произошла недалеко от Ровенской АЭС, однако не на ее территории, как это распространяется в соцсетях. По результатам исследования установлено, что водитель был за рулем трезвым. Также он не покидал место ДТП и дождался приезда медиков и правоохранителей", — сообщила журналистам спикер Теруправления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

Предварительно аварию квалифицируют как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, что вблизи Калуша Ивано-Франковской области произошла смертельная авария, в которой погибли женщина и 5-летняя девочка.

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