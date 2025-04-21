В Ровенской области юноша заминировал больницу: чем все закончилось

В Ровном 10-летний мальчик сообщил о минировании больницы

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Вечером 19 апреля около 20.30 на служебный телефон одного из медицинских учреждений в Ровно поступил анонимный звонок с сообщением о минировании. Работник больницы немедленно обратился в полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели. Из здания были оперативно эвакуированы люди, после чего помещение тщательно проверили. В результате никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено, как и самого злоумышленника.

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Впрочем, менее чем через два часа оперативники уголовного розыска установили личность псевдоминира. Им оказался 10-летний местный житель.

По словам ребенка, он позвонил в больницу «ради забавы», не осознавая серьезности своих действий. В содеянном мальчик признался.

На родителей ребенка составили административный протокол по ст. 184 КУоАП — «невыполнение обязанностей по воспитанию детей».

Напомним, в Ровенской области судили военного, который ранил ножом своего командира.