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- Украина
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В Ровенской области юноша заминировал больницу: чем все закончилось
Шутка закончилась эвакуацией людей.
Вечером 19 апреля около 20.30 на служебный телефон одного из медицинских учреждений в Ровно поступил анонимный звонок с сообщением о минировании. Работник больницы немедленно обратился в полицию.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
На место инцидента прибыли сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели. Из здания были оперативно эвакуированы люди, после чего помещение тщательно проверили. В результате никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено, как и самого злоумышленника.
Впрочем, менее чем через два часа оперативники уголовного розыска установили личность псевдоминира. Им оказался 10-летний местный житель.
По словам ребенка, он позвонил в больницу «ради забавы», не осознавая серьезности своих действий. В содеянном мальчик признался.
На родителей ребенка составили административный протокол по ст. 184 КУоАП — «невыполнение обязанностей по воспитанию детей».
Напомним, в Ровенской области судили военного, который ранил ножом своего командира.