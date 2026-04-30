На Ровненщине задержали подозреваемого, который стрелял по военным ТЦК: что о нем рассказали соседи

На Ровненщине задержали мужчину, стрелявшего по военным ТЦК / © Офис Генерального прокурора

Дополнено новыми материалами

На Ровненщине задержали подозреваемого мужчину, который, вероятно, расстрелял из автомата группу оповещения ТЦК. Событие произошло в Дубенском районе: два человека получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что известно о стрельбе на Ровненщине

По данным Офиса генпрокурора, событие произошло на Ровненщине 29 апреля около 17:00. В Дубенском районе задержан 48-летний военный, дело ведет специализированная прокуратура в сфере обороны.

По данным следствия, мужчина на велосипеде подъехал к автомобилю с представителями ТЦК и полиции и выстрелил в них несколько очередей из автомата. Из-за обстрела двух человек госпитализировали с ранениями от обломков стекла, а служебная машина повреждена.

Мужчину задержали в порядке ст. 615 УПК Украины. Ему готовят подозрение по фактам дезертирства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, а также работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Место стрельбы на Ровненщине / © Суспільне

Заявление полиции Ровненщины

Как сообщила в комментарии «Суспільному» старший инспектор отдела коммуникации полиции области Екатерина Пилипчук, инцидент произошел в селе Верба при попытке проверить документы.

«Увидели мужчину, который шел с велосипедом в руках. Когда приближались к нему с целью проверить документы, тот из автомата открыл огонь по военным и полицейскому. Один военный и полицейский получили ранения», — отметила она.

По данным полиции, подозреваемый является местным военным, который находился в самовольном оставлении части (СОЧ).

Что говорят о подозреваемом в селе

Глава Вербской громады Камила Котвинская в комментарии для «Суспільного» охарактеризовала мужчину положительно.

«Хороший семьянин, воспитывает с женой двоих детей. Ничего плохого сказать нельзя, порядочный, трудолюбивый. Работал по людям, делал ремонты, то есть только положительные черты характеризовать могу», — отметила она.

Соседка задержанного Надежда добавила, что мужчина вел себя спокойно:

«Он мне плохого ничего не сделал, мы с ним не ругались, не ссорились, ничего. Общались нормально с ним, все хорошо».

Жена подозреваемого отказалась давать комментарии СМИ. Медики не разглашают информацию о состоянии здоровья раненых. Однако по данным источников ТСН.ua, раненые военнослужащий ТЦК и полицейский получили легкие травмы и после осмотра будут проходить лечение амбулаторно.

Ранее мы уже писали, что в селе Верба Ровненской области мужчина устроил стрельбу из автомата по группе оповещения — военных и правоохранителю — во время проверки документов. Два человека получили ранения, в области введена специальная полицейская операция.

