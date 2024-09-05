В Ровенской области задержали военную районного ТЦК – в чем ее обвиняют (фото)

В Ровенской области задержали военную районного ТЦК, которая за 13 тыс. долларов помогала избежать мобилизации.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила об этом 5 сентября.

По данным следствия, 43-летняя старшая солдатка за деньги обещала военнообязанному помочь с отсрочкой от мобилизации в военное время.

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Установлено, что для "решения вопроса" она обеспечила своему "клиенту" выдачу военно-учетных документов о непригодности к службе в армии из-за состояния здоровья. А впоследствии должна была повлиять на должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий, которые оформили бы для него группу инвалидности.

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

После получения второй части взятки в 10 тыс. долларов подозреваемую задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

Еще три тысячи она получила в качестве аванса.

Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности. Кроме того, проверяется причастность к преступлению других лиц.

Военнослужащей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция задержали чиновников Минобороны, требовавших взятки за начисление социальных выплат для раненых бойцов ВСУ.

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