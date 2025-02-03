В Ровенской области задержан диверсант: готовил подрыв железнодорожных путей

Жителю Львовщины сообщено про подозрение в государственной измене и покушении на диверсию, совершенных в условиях военного положения. Мужчина сотрудничал с оккупантами.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, осенью 2024 года житель Стрыя установил контакт с представителями спецслужб РФ.

"Мужчина осуществлял разведку позиций ПВО, военного аэродрома и других объектов Сил обороны Украины во Львовской области. Он наносил на карту точные координаты наблюдательных постов этих объектов, а фото сбрасывал кураторам. Также подозреваемый снимал военную технику и процесс ее перемещения железнодорожным транспортом. Эти разведданные он также сливал врагу", — говорится в сообщении.

В январе 2025 года мужчина, во исполнение задания спецслужб РФ, приехал в город Сарны, чтобы подорвать железнодорожные пути узловой станции, через которую проходят эшелоны с военной техникой для ВСУ. Он заложил самодельное взрывное устройство под холст, но завершить диверсию помешали правоохранители.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Злоумышленнику также сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на диверсию, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113 УК Украины).

Напомним, СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который шпионил за кораблями ВСУ, защищающими морскую акваторию Украины.

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