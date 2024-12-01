В Ровенской области зафиксировано движение вражеских дронов: в области работает ПВО

В Ровенской области зафиксировано движение вражеских "Шахедов". В области работают силы ПВО.

Об этом сообщили в Ровенской ОВА.

Информацию о последствиях ожидаем впоследствии.

Напомним, ударные беспилотники "Шахеды", которыми Россия терроризирует украинские города, сложно обнаружить и непросто сбить. Кроме того, их запуск идет по траектории, которая проходит над сложным рельефом местности. По словам начальника отдела по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаша, у нас нет достаточного количества наземных комплексов противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть небо над Украиной.

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