В Ровенской области загорелся пассажирский поезд: появились фото

В Ровенской области загорелся пассажирский поезд.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области.

"Сегодня в 12:38 в Службу спасения Ровенщины поступило сообщение о пожаре в поезде сообщением Коростень-Олевск-Сарны вблизи села Рокитное Сарненского района. На место вызова немедленно были направлены два очередных отделения спасателей поселка Ракитное", – говорится в сообщении.

До приезда пожарных работники железной дороги отцепили вагон и отогнали основной подвижной состав на безопасное расстояние, вагон без пассажиров.

Прибывшие на место происшествия спасатели сразу подали огнетушащие вещества на тушение пожара.

В результате пожара огнем повреждена моторная часть поезда.

В результате пожара огнем повреждена моторная часть поезда/Фото: ГУ ГСЧС в Ровенской облате

Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации были привлечены две единицы спецтехники ГСЧС и восемь членов личного состава спасателей.

Причина пожара устанавливается.

ТСН.ua писал, что огонь приближается к населенным пунктам: почему на Ровенщине и Волыни вспыхнули масштабные пожары.

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