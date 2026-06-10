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- Украина
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В Ровенской области заметили гигантского паука с десятками детенышей на спине: шокирующее фото
Нередко изображения пауков могут вызывать у людей дрожь и страх.
В Ровенской области обнаружили паука, которого можно спутать с тарантулом из-за волосатоого тела и значительных размеров. Впрочем, это самка паука-волка, которая вынашивает на себе детенышей.
Об этом пишет Национальный природный парк «Пуща Радзвіла».
По словам экологов, на фото — настоящее чудо дикой природы.
«Самка паука-волка заботливо носит на себе десятки своих маленьких паучков. После рождения малыши еще некоторое время путешествует на спине матери, где находят защиту и безопасность», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что пауки, несмотря на распространенные страхи, играют немаловажную роль в природе. Они являются естественными регуляторами численности насекомых, помогая поддерживать экологическое равновесие без вмешательства человека.
Увиденное еще раз доказывает: дикая природа полна удивительных механизмов заботы и выживания. Даже самые маленькие существа являются важной частью сложной экосистемы.
Экологи призывают беречь биоразнообразие и внимательнее относиться ко всем проявлениям живой природы, ведь каждый вид выполняет свою уникальную роль в природном балансе.
Ранее в Украине впервые обнаружили редкого паука Parasyrisca arabonica, ранее известного лишь в отдельных регионах Европы и Азии. Находку сделали исследователи в ходе полевых работ на территории экологической станции «Глубокі Балики». По данным ученых, этот вид случайно попал в мониторинговую ловушку, установленную для изучения биоразнообразия. Открытие стало неожиданным даже для арахнологов и может свидетельствовать о более широком ареале обитания вида, чем считалось ранее.