В Ровенской области женщина дома родила ребенка и заморозила в холодильнике

В Ровенской области женщина дома родила ребенка и заморозила в холодильнике

Горе-мать получила срок.

Дубровицкий районный суд признал виновной 35-летнюю женщину в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка. Женщина преждевременно родила дома ребенка и самостоятельно перерезала ему пуповину. А потом завернула младенца в полотенце и пакет и положила его в морозильную камеру.

Об этом сообщает прокуратура Ровенской области.

Как уверяла женщина — девочка родилась преждевременно и мертвой. Однако, по данным судебно-медицинской экспертизы и в результате проведенных следственных действий, полицейские установили, что женщина родила ребенка ориентировочно на 37 неделе беременности. Также экспертиза подтвердила, что девочка родилась живой, а смерть наступила из-за общего переохлаждения организма.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая свою вину полностью признала. Суд назначил женщине наказание — 3 года лишения свободы, а на основании ст. 75 УК Украины освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, в Ровно осудили 21-летнюю горе-мать, которая два года назад оставила избитого двухмесячного сына в общежитии и пошла на свидание. Женщине присудили 1 год и 3 месяца лишения свободы, ее же сын сейчас находится в детском доме.

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