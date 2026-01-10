В Ровенской области женщина сдала полиции домашнего тирана: как его наказали

Обидчик задержан / © Associated Press

В Ровенской области задержан мужчина, который систематически издевался над своей сожительницей. Женщина не выдержала и обратилась к правоохранителям.

Об этом сообщили в полиции региона.

«30-летний мужчина в течение года неоднократно совершал психологическое насилие в отношении своей 23-летней гражданской жены. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако свое противоправное поведение не прекратил и в совершенном не раскаялся», — говорится в сообщении.

Во время очередного конфликта обидчик, помимо психологического давления, применил и физическую силу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

