В Ровенской области женщина сдала полиции домашнего тирана: как его наказали

Полиция задержала мужчину, избившего свою сожительницу.

Обидчик задержан

Обидчик задержан / © Associated Press

В Ровенской области задержан мужчина, который систематически издевался над своей сожительницей. Женщина не выдержала и обратилась к правоохранителям.

Об этом сообщили в полиции региона.

«30-летний мужчина в течение года неоднократно совершал психологическое насилие в отношении своей 23-летней гражданской жены. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако свое противоправное поведение не прекратил и в совершенном не раскаялся», — говорится в сообщении.

Во время очередного конфликта обидчик, помимо психологического давления, применил и физическую силу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, полиция задержала одессита, подозреваемого в изнасиловании малолетней племянницы и создании детской порнографии.

