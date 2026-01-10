- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 249
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ровенской области женщина сдала полиции домашнего тирана: как его наказали
Полиция задержала мужчину, избившего свою сожительницу.
В Ровенской области задержан мужчина, который систематически издевался над своей сожительницей. Женщина не выдержала и обратилась к правоохранителям.
Об этом сообщили в полиции региона.
«30-летний мужчина в течение года неоднократно совершал психологическое насилие в отношении своей 23-летней гражданской жены. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако свое противоправное поведение не прекратил и в совершенном не раскаялся», — говорится в сообщении.
Во время очередного конфликта обидчик, помимо психологического давления, применил и физическую силу.
Следователи сообщили мужчине о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
