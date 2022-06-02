В Ровенской области женщина выжила после удара молнии и вызвала себе скорую

В Ровенской области женщина выжила после удара молнии и вызвала себе скорую

В Ровенской области во время грозы в женщину попала молния.

Пострадавшая попала в больницу с ожогами.

Об этом сообщает "Суспільне".

Инцидент произошел 1 июня в селе Городок около 17 вечера. Женщина сама сообщила, что в нее попала молния, когда она возвращалась с поля.

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Как сообщили в Центре экстренной медицины, потерпевшая получила ожоги.

"Медики из Городоцкого пункта постоянного базирования осмотрели пациентку, ей ориентировочно 38 лет. Женщина была в сознании, у нее обнаружили термические ожоги рук и ног, а также правой части туловища”, — сообщил старший врач смены экстренки Юрий Зеленюк.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, а затем госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу.

Это первый случай в 2022 году, когда медики сообщили о попадании молнии в человека.

Напомним, что житель Самборского района был госпитализирован после укуса змеи в ногу.

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