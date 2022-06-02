В Ровенской области женщина выжила после удара молнии и вызвала себе скорую

В Ровенской области во время грозы в женщину попала молния.
Пострадавшая попала в больницу с ожогами.
Об этом сообщает "Суспільне".
Инцидент произошел 1 июня в селе Городок около 17 вечера. Женщина сама сообщила, что в нее попала молния, когда она возвращалась с поля.
Как сообщили в Центре экстренной медицины, потерпевшая получила ожоги.
"Медики из Городоцкого пункта постоянного базирования осмотрели пациентку, ей ориентировочно 38 лет. Женщина была в сознании, у нее обнаружили термические ожоги рук и ног, а также правой части туловища”, — сообщил старший врач смены экстренки Юрий Зеленюк.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, а затем госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу.
Это первый случай в 2022 году, когда медики сообщили о попадании молнии в человека.
Напомним, что житель Самборского района был госпитализирован после укуса змеи в ногу.
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