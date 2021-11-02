В Ровенской области женщину, которая отбилась от душившего ее мужчины, будут судить за превышение пределов самообороны

В Ровенской области женщину, которая отбилась от душившего ее мужчины, будут судить за превышение пределов самообороны

Между женщиной и ее сожителем произошла ссора, во время которой он начал ее душить, а она схватила нож и ударила его в живот.

В Ровенской области будут судить 29-летнюю женщину, превысившую пределы необходимой самообороны, из-за чего погиб ее знакомый, с которым она время от времени сожительствовала.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Следователи Острога по результатам процессуальных действий и новых обстоятельств переквалифицировали уголовное производство, открытое по факту умышленного телесного повреждения, повлекшего смерть 30-летнего местного жителя.

Так, 15 октября 29-летняя женщина и ее 30-летний знакомый распивали спиртные напитки у нее дома. Между ними возник конфликт, переросший в драку, во время которой женщина нанесла удар ножом в ответ на то, что мужчина начал ее душить руками. В результате он получил проникающее ранение. От госпитализации пострадавший отказался, но от полученных травм скончался спустя два дня.

Как объяснила женщина, она не собиралась причинить травмы, а хотела просто напугать.

"Следователи переквалифицировали уголовное производство и сообщили жительнице Острога о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 124 УК Украины (преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений в случае превышения пределов необходимой обороны)", — отметили в полиции.

Напомним, что в центре Херсона мужчина с ножом ворвался в торгово-развлекательный центр. Сначала взял одну заложницу, впоследствии – другую.

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