В Ровенской области жену осудили за домашнее насилие над мужем: что она натворила

Женщина была признана виновной и приговорена к штрафу.
В Ровенской области суд признал виновной жену в совершении домашнего насилия над мужем.
Об этом сообщает местное издание "Район.Корец" со ссылкой на постановление суда.
Инцидент произошел 18 марта. Отмечается, что жена оказывала психологическое давление на мужа, оскорбляла нецензурной бранью и пыталась выгнать из дома.
На судебное заседание она не явилась. Дебоширку признали виновной и применили к ней административное взыскание – штраф в размере 170 гривен. Также она уплатит в пользу государства судебный сбор в размере 536 гривен.
Ранее в Ровенской области заудили другую женщину за домашнее насилие над мужем. Она изменяла и не пускала его домой, иногда иногда применяя физическую силу.
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