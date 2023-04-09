В Ровенской области жену осудили за домашнее насилие над мужем: что она натворила

Женщина была признана виновной и приговорена к штрафу.

В Ровенской области суд признал виновной жену в совершении домашнего насилия над мужем.

Об этом сообщает местное издание "Район.Корец" со ссылкой на постановление суда.

Также читайте Обижал женщину: как на Львовщине суд наказал мужчину за домашнее насилие

Инцидент произошел 18 марта. Отмечается, что жена оказывала психологическое давление на мужа, оскорбляла нецензурной бранью и пыталась выгнать из дома.

На судебное заседание она не явилась. Дебоширку признали виновной и применили к ней административное взыскание – штраф в размере 170 гривен. Также она уплатит в пользу государства судебный сбор в размере 536 гривен.

Ранее в Ровенской области заудили другую женщину за домашнее насилие над мужем. Она изменяла и не пускала его домой, иногда иногда применяя физическую силу.

Читайте также: