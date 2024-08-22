В Ровенской области знакомый из Интернета изнасиловал девушку на первом же свидании

В Ровенской области до 12 лет тюрьмы грозит 35-летнему мужчине за изнасилование несовершеннолетней и хранение детской порнографии.

Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что в то время еще 15-летняя девушка познакомилась в Сети с "парнем". 14 февраля этого года, во время первой же встречи новый знакомый, который оказался 35-летним мужчиной, вывез девушку на авто в безлюдное место и изнасиловал. К правоохранителям обратилась мать девочки", — говорится в сообщении.

Злоумышленника оперативно задержали, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. Кроме того, во время обысков у него обнаружили 25 видеофайлов, имеющих признаки детской порнографии.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, своей вины мужчина не признает.

Прокуроры Ровенской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Ровно, которому инкриминируют изнасилование несовершеннолетней и хранение детской порнографии (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины). Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Напомним, в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

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