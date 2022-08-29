В Ровно 115 гитаристов одновременно сыграли военный хит

Массовое исполнение патриотической песни "Ой у лузі червона калина" попало в Книгу рекордов Украины.

Со всей Ровенской области в областной центр съехались гитаристы, чтобы на центральной площади города одновременно исполнить давнюю стрелковую песню, которая теперь стала символом сопротивления украинцев российской агрессии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Среди присутствующих на площади были как опытные гитаристы, так и юные начинающие. Находившиеся на площади горожане активно подпевали музыкантам.

Массовое исполнение песни "Ой у лузі червона калина" попало в Книгу рекордов Украины как самое большое количество гитаристов на одной локации.

"Я не видела ни одного человека, которого бы не задело до глубины души исполнения этой песни. Благодарю каждого из вас и объявляю рекорд Украины”, — объявила после слаженного выступления гитаристов представительница Книги рекордов Украины.

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