В Ровно 14-летняя девочка отравила и задушила военного во время видеосвязи с куратором из России

Девушка задержана

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Следователи полиции Ровенщины завершили досудебное расследование в отношении 14-летней жительницы Ровно, которую обвиняют в умышленном убийстве 27-летнего военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

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Детали преступления

Несовершеннолетняя познакомилась в Telegram с гражданином РФ, который, как утверждают правоохранители, действовал по указанию сотрудника ФСБ. Он поручил девушке убить украинского военного путем отравления метадоном.

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«Следствие установило, что куратор пообещал несовершеннолетний после выполнения задачи организовать выезд на территорию, подконтрольную РФ», — говорится в сообщении ведомства.

30 января девушка прибыла в съемную квартиру, где разлила подготовленный алкоголь в бокалы и добавила наркотическое вещество, которое, по данным полиции, получила от заказчиков через логистическую компанию.

Впоследствии в квартиру пришел 27-летний военнослужащий, с которым девушка познакомилась в мессенджере за десять дней до этого. После употребления смеси мужчина потерял сознание.

По версии следствия, находясь на видеосвязи с куратором, несовершеннолетняя начала душить военного. Мужчина скончался от механической асфиксии.

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Какое наказание злоумышленнице

Полицейские задержали женщину. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование по этому делу завершено, обвинительный акт был направлен в суд. По инкриминируемой статье несовершеннолетний грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители также установили личности куратора и организатора заказа.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор гражданину РФ, который во время ссоры нанес женщине 12 ударов кухонным ковшом по голове.

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