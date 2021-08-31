В Ровно 15-летние подростки близнецы ножом пытались убить женщину на улице

Злоумышленников задержали правоохранители.

В Ровно двое подростков подкараулили одинокую женщину на улице и ударили ее ножом в спину. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

ЧП произошло на улице Черновола в Ровно сегодня, 31 августа, около 9:00 утра.

В полицию поступило сообщение, что вблизи детских площадок один из двоих неизвестных напал на прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину.

Потерпевшую, 42-летнюю ровенчанку, с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

За считанные минуты полицейские разыскали причастных к совершенному преступлению ребят. Они находились у себя дома. Ими оказались двое 15-летних родных братьев-близнецов. Их доставили в Ровенское районное управления полиции, где они в присутствии родителей общаются со следователями.

По факту нападения на женщину начато досудебное расследование.

"Решается вопрос о задержании одного из подростков, который нанес ножевые ранения, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — отметили в полиции.

Все обстоятельства совершенного преступления выясняются.

Напомним, что на Житомирщине мужчина напал на женщину, которая стояла на улице, и нанес ей смертельный удар в шею. После этого убийца скрылся, а потерпевшая медики спасти не смогли.

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