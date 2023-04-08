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В Ровно 5-летний мальчик вонзил себе в глаз маникюрные ножницы: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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В Ровно 5-летний мальчик вонзил себе в глаз маникюрные ножницы: фото

Фото: pixabay.com

Врачам удалось спасти глаз ребенку.

В Ровно пятилетний мальчик, играя с маникюрными ножницами, попал себе в глаз. Ребенка с выпадением радужки и ущемлением ее в ране доставили в больницу.

Об этом сообщили в Ровенской областной детской больнице.

"В специализированное хирургическое отделение Ровенской областной детской больницы поступил пятилетний мальчик с проникающим ранением глаза с выпадением радужки и ущемлением ее в ране. Родители, жители одного из районов области, не медлили с обращением к врачам, и ребенка прооперировали уже через несколько часов с момента ранения", — рассказали в больнице.

Фото: facebook.com/RivneODL / ©
Фото: facebook.com/RivneODL

Врач-офтальмолог провел одномоментную микрохирургическую обработку проникающего ранения с вправлением радужки и наложением микрошвов.

Фото: facebook.com/RivneODL / ©
Фото: facebook.com/RivneODL

Оперативное вмешательство было выполнено с использованием операционного микроскопа и под общим обезболиванием. Это позволило спасти глаз ребенку.

Фото: facebook.com/RivneODL / ©
Фото: facebook.com/RivneODL

Напомним, жительница Винницкой области 14 лет прожила со шпателем в теле.

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Дата публикации
Просмотры
215
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