В Ровно 800-граммовом младенцу провели операцию на сердце (фото)

Девочка родилась всего на 26 неделе.

В Ровно кардиохирурги из Института сердца Минздрава провели операцию на сердце у девочки, которая родилась на 26 неделе беременности. Хирургическое вмешательство прошло удачно.

Об этом рассказала "Общественному" главный врач городского роддома Светлана Муравская.

Ребенку провели операцию по закрытию артериального пролива. Медикиня рассказала, что ранее диагностированная клиника сердечной недостаточности не проявляется.

"Сейчас ребенок компенсирован, клиника сердечной недостаточности на сегодняшний день не проявляется, то есть сердечная недостаточность купирована. Осталась лишь глубокая морфофункциональная незрелость", — добавила главный врач учреждения.

Фото: Роддом Ровенского городского совета.

Девочка родилась 23 марта и весила всего 680 граммов. С рождения она находилась в реанимации.

"Девочку перевели в детскую реанимацию роддома, где до 5 апреля ребенок рос, набрал вес до 800 граммов и развил клинику сердечной недостаточности. Диагностировали врожденный порок сердца. Мы вызвали кардиохирургов и 6 апреля к обеду они приехали и прооперировали ребенка4. ", – рассказала Светлана Муравская.

Напомним, во Львове годовалому мальчику пересадили кожу от посмертного донора. Малыш потянул чайник за проволоку и перелил на себя кипяток. Андрюша получил ожоги 25% кожи: подбородок, шеи и грудной клетки.

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