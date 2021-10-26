В Ровно авто сбило коляску с годовалым ребенком: мальчик в реанимации (фото)

В Ровно авто сбило коляску с годовалым ребенком: мальчик в реанимации (фото)

У малыша медики предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В понедельник, 25 октября, около 16:00 на улице Вербовой в Ровно под колеса авто попала коляска с малолетним ребенком. Мальчика, которому чуть больше года, госпитализировали в реанимацию.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины.

"23-летний местный житель, водитель автомобиля Opel Omega, совершая маневр поворота с главной дороги на второстепенную, допустил наезд на детскую коляску, с которой 24-летняя мама пересекала проезжую часть", — говорится в сообщении.

В результате ДТП тележка опрокинулась. К счастью, мальчик не выпал, ведь был пристегнут.

У малыша медики предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Он находится в больнице и провоходит дополнительное обследование.

Водитель за рулем был трезв.

Следователи по факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК Украины.

Напомним, в Хмельницкой области авто насмерть переехало 17-летнего парня.

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