В Ровно бешеный котенок покусал 7-летнего мальчика: жителей нескольких улиц призвали обратиться к медикам

Наибольшая опасность бешенства заключается в том, что когда болезнь проявляется, то методов лечения ее не существует и заболевание заканчивается летально.
В г. Ровно на улице Молодежной котенок, у которого обнаружили бешенство, покусал 7-летнего мальчика. Ребенку оказывают медицинскую помощь.
Об этом сообщили в Госпродспоживслужбе в Ровенской области.
Известно, что котенок был домашним, но часто находился за пределами дома, на улице. Животное, играя с 7-летним мальчиком, укусило его.
Ребенку медики назначили курс антирабического лечения. Также специалисты обратились к жителям улицы Молодежной и прилегающих, которых кусали животные, немедленно обратиться к медикам.
"Самая большая опасность бешенства заключается в том, что когда болезнь проявляется, то методов лечения ее не существует и заболевание заканчивается летально, как у животных, так и людей. Единственный метод предупредить заболевания — это провести курс прививок! Вакцинация проводится по курсу и строго под контролем травматолога ", — сообщили в Госпродспоживслужбе.
Напомним, в Киеве больной бешенством котенок покусал женщину, которая его подкармливала.