В Ровно бешеный котенок покусал 7-летнего мальчика: жителей нескольких улиц призвали обратиться к медикам

Наибольшая опасность бешенства заключается в том, что когда болезнь проявляется, то методов лечения ее не существует и заболевание заканчивается летально.

В г. Ровно на улице Молодежной котенок, у которого обнаружили бешенство, покусал 7-летнего мальчика. Ребенку оказывают медицинскую помощь.

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Об этом сообщили в Госпродспоживслужбе в Ровенской области.

Известно, что котенок был домашним, но часто находился за пределами дома, на улице. Животное, играя с 7-летним мальчиком, укусило его.

Ребенку медики назначили курс антирабического лечения. Также специалисты обратились к жителям улицы Молодежной и прилегающих, которых кусали животные, немедленно обратиться к медикам.

"Самая большая опасность бешенства заключается в том, что когда болезнь проявляется, то методов лечения ее не существует и заболевание заканчивается летально, как у животных, так и людей. Единственный метод предупредить заболевания — это провести курс прививок! Вакцинация проводится по курсу и строго под контролем травматолога ", — сообщили в Госпродспоживслужбе.

Напомним, в Киеве больной бешенством котенок покусал женщину, которая его подкармливала.

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