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В Ровно будут судить мужчину, который открыл бордель под видом салона красоты: сколько ему грозит

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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В Ровно будут судить мужчину, который открыл бордель под видом салона красоты: сколько ему грозит

Разоблачение борделя / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Вину мужчины должны доказать в судебном порядке.

В Ровно будут судить 33-летнего мужчину, открывшего бордель под прикрытием массажного салона. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Ровненская областная прокуратура.

Подробности

Прокурорами Ровенской окружной прокуратуры направлен в суд соответствующий обвинительный акт. В арендованном помещении в центре Ровно мужчина открыл салон эротического массажа. Правда, там молодые женщины оказывали интимные услуги за деньги.

"Клиентов искали через Интернет. За один сеанс "массажа" они платили от 3 до 16 тыс. грн в зависимости от выбранного комплекса услуг", — детализировали в прокуратуре.

Относительно жителя Ровно задокументировано два эпизода такой преступной деятельности.

Ранее в Одессе разоблачили сеть борделей, работавших для иностранцев. Его организовал местный сотрудник полиции.

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Дата публикации
Просмотры
476
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