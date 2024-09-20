В Ровно было слышно звук взрыва — очевидцы

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В ночь на 20 сентября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.

Под утро в Ровно было слышно звук взрыва.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного. Ровно.

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Как сообщалось, ранее в Украине погремели взрывы. Враг атаковал ударными беспилотниками и КАБами.

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