В Ровно было слышно звук взрыва — очевидцы

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В ночь на 20 сентября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.
Под утро в Ровно было слышно звук взрыва.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного. Ровно.
Как сообщалось, ранее в Украине погремели взрывы. Враг атаковал ударными беспилотниками и КАБами.
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