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В Ровно было слышно звук взрыва — очевидцы

В Ровно было слышно звук взрыва — очевидцы

Позаботьтесь о своей безопасности / Фото: pixabay.com

Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги.

В ночь на 20 сентября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.

Под утро в Ровно было слышно звук взрыва.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного. Ровно.

Как сообщалось, ранее в Украине погремели взрывы. Враг атаковал ударными беспилотниками и КАБами.

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