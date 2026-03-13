В Ровно девушки снимали видео под российскую музыку на мемориале героев войны

Подростки на мемориале в Ровно / © скриншот с видео

В соцсетях появилось видео с двумя девушками, которые под российскую музыку позируют на мемориале погибших воинов на площади Независимости в Ривне. Как установила полиция, это сделали две несовершеннолетние жительницы города в возрасте 15 и 13 лет.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Видео было обнаружено в пятницу, 13 марта, во время мониторинга социальных сетей в одном из местных Telegram-каналов.

Инспекторы ювенальной превенции Ровенского райуправления полиции совместно с работниками отдела криминального анализа и службы образовательной безопасности оперативно установили нарушительниц: ими оказались 15-ти и 13-летняя ривненчанки.

Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности.

В полиции отметили, что в нынешних условиях полномасштабной войны демонстративное прослушивание вражеской музыки является не только морально неприемлемым, но и может восприниматься как проявление пренебрежения к обществу, Вооруженным силам Украины и памяти погибших.

Напомним, ранее в Киеве полиция привлекла к ответственности иностранца, который устроил танцы на мемориале погибших защитников на Майдане Независимости. Дерзкое видео правонарушитель опубликовал в соцсетях.