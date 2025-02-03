В Ровно два 19-летних юноши готовили теракт возле управления полиции: детали и фото

Ребята, несмотря на юный возраст, оказались агентами вражеских спецслужб, которые "клюнули" на обещание легкого заработка.

СБУ задержала двух российских агентов, готовивших теракт возле райуправления полиции в Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства и областной прокуратуры.

Сегодня в Ровно стражи порядка задержали двух агентов российской спецслужбы, которые готовили взрыв вблизи районного управления полиции.

Злоумышленники должны были оставить возле админздания в замаскированном в сумке самодельном взрывном устройстве (СВУ). В момент закладки взрывчатку кураторы злоумышленников планировали взорвать ее с помощью вызова на мобильный телефон, подключенный к СВУ.

При этом теракт должен произойти, когда вблизи полицейского подразделения находились многие правоохранители, а сами агенты еще находились у взрывного устройства.

Таким образом, россияне планировали убить максимальное количество сотрудников полиции и рядовых граждан и одновременно ликвидировать исполнителей теракта как "лишних" свидетелей.

Оба фигуранта были задержаны "на горячем", когда они пытались установить возле райуправления полиции взрывчатку.

На месте происшествия у задержанных изъята сумка, снаряженная взрывчаткой и дополнительными средствами скрытого наблюдения с функцией удаленного доступа для спецслужб РФ.

Что известно о предателях

Злоумышленниками оказались двое 19-летних молодых парней, жителей Сумщины, которые искали "быстрые" заработки на телеграмм-каналах.

По прибытии в Ровно они получили от оккупантов геолокацию схрона, из которого забрали взрывчатку для совершения теракта.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанные злоумышленники

Напомним, 1 февраля, в помещении Ровенского ТЦК раздался взрыв. Первоначально сообщалось, что в результате взрыва погиб 1 человек, еще 6 получили ранения. Гражданские они или военные — подробности не разглашали

Однако сегодня главком Сырский, комментируя взрывы в ТЦК Ровно и Павлограда, заявил, что один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии. О погибших он ничего не упоминал.

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