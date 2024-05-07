В Ровно главного сержанта засудили за дезертирство: на сколько лет сядет военный

Главный сержант уехал домой и не являлся на службу больше года.

В Ровно апелляционный суд наказал военнослужащего за дезертирство, совершенное в условиях военного положения и отправил его на 5 лет за решетку.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на приговор суда.

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Как говорится в деле, главный сержант Вячеслав М. проходил службу в Ровенской области в должности командира танка. 6 января 2023 года боец покинул воинскую часть и уехал домой на Полтавщину. Мужчина утверждал, что был вынужден уехать к больной матери. Он не являлся на службу больше года.

Суд первой инстанции освободил главного сержанта от основного наказания и назначил 3 года испытательного срока с лишением воинского звания. Однако апелляционный суд отменил приговор. Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 408 УК (дезертирство, совершенное в условиях военного положения) и назначили 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области мужчина получил повестку и с 2022 года избегал мобилизации.

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