В Ровно горела квартира в девятиэтажке: погиб молодой парень (фото)

В одной из квартир спасатели обнаружили тело парня 2002 года рождения.

В воскресенье, 14 января, в Ровно горела квартира в жилой девятиэтажке.

Об этом передает ГСЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные в одной из квартир на 7 этаже обнаружили тело парня 2002 года рождения.

Квартира, где вспыхнул пожар

Еще одного мужчину 1984 года рождения с признаками отравления угарным газом вывели на свежий воздух и передали работникам скорой. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу.

Пострадавший мужчина

В общей сложности во время тушения пожара из дома эвакуировали 15 человек.

К тушению были привлечены 13 спасателей и 4 единицы спецтехники. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Пожар в Ровно

Ранее сообщалось, что в Винницкой области во время пожара погибла 82-летняя женщина.

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