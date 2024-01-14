В Ровно горела квартира в девятиэтажке: погиб молодой парень (фото)

В одной из квартир спасатели обнаружили тело парня 2002 года рождения.
В воскресенье, 14 января, в Ровно горела квартира в жилой девятиэтажке.
Об этом передает ГСЧС.
Прибывшие на место происшествия пожарные в одной из квартир на 7 этаже обнаружили тело парня 2002 года рождения.
Еще одного мужчину 1984 года рождения с признаками отравления угарным газом вывели на свежий воздух и передали работникам скорой. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу.
В общей сложности во время тушения пожара из дома эвакуировали 15 человек.
К тушению были привлечены 13 спасателей и 4 единицы спецтехники. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области во время пожара погибла 82-летняя женщина.
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