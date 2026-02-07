- Дата публикации
В Ровно гремят мощные взрывы
Россияне атакуют регион.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 7 февраля, в Ровно во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Ранее сообщалось, что россияне атакуют Украину ракетами и дронами. Взрывы гремели в разных уголках страны.
В частности, Виннитчина находилась под массированной воздушной атакой врага.
Около трех часов ночи первые крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр» зашли в воздушное пространство Украины через Николаевскую область и взяли курс на запад.