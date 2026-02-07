ТСН в социальных сетях

Украина
1495
1 мин

В Ровно гремят мощные взрывы

Россияне атакуют регион.

Автор публикации
Анастасия Павленко
РФ атакует Украину

РФ атакует Украину / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 7 февраля, в Ровно во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Ранее сообщалось, что россияне атакуют Украину ракетами и дронами. Взрывы гремели в разных уголках страны.

В частности, Виннитчина находилась под массированной воздушной атакой врага.

Около трех часов ночи первые крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр» зашли в воздушное пространство Украины через Николаевскую область и взяли курс на запад.

