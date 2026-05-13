- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2546
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ровно гремят взрывы и исчез свет
Воздушные силы сообщили о полетах вражеских дронов в направлении западных городов Украины.
В Ровно слышны звуки взрывов 13 мая во время воздушной тревоги.
Об этом сообщило «Суспільне».
Заметим, Воздушные силы ВСУ заявили о полетах БпЛА в направлении Ровно и Черновцов.
Также военные информировали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Впоследствии журналисты сообщили, что в части Ровно пропал свет.
Массированная атака 13 мая
Заметим, Россия проводит массированную атаку по Украине днем 13 мая. Ранее взрывы были слышны в Хмельницкой громаде: там работает ПВО и есть пострадавшие.
О взрывах и работе ПВО сообщалось в Черновцах.
Под атакой российских дронов находится также Ивано-Франковская область: взрывы слышны в Коломые.