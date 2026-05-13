ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2546
Время на прочтение
1 мин

В Ровно гремят взрывы и исчез свет

Воздушные силы сообщили о полетах вражеских дронов в направлении западных городов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Атака российских дронов "Шахед"

Атака российских дронов «Шахед» / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

В Ровно слышны звуки взрывов 13 мая во время воздушной тревоги.

Об этом сообщило «Суспільне».

Заметим, Воздушные силы ВСУ заявили о полетах БпЛА в направлении Ровно и Черновцов.

Также военные информировали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Впоследствии журналисты сообщили, что в части Ровно пропал свет.

Массированная атака 13 мая

Заметим, Россия проводит массированную атаку по Украине днем 13 мая. Ранее взрывы были слышны в Хмельницкой громаде: там работает ПВО и есть пострадавшие.

О взрывах и работе ПВО сообщалось в Черновцах.

Под атакой российских дронов находится также Ивано-Франковская область: взрывы слышны в Коломые.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
2546
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie