В Ровно гремят взрывы и исчез свет

Атака российских дронов «Шахед»

В Ровно слышны звуки взрывов 13 мая во время воздушной тревоги.

Об этом сообщило «Суспільне».

Заметим, Воздушные силы ВСУ заявили о полетах БпЛА в направлении Ровно и Черновцов.

Также военные информировали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Впоследствии журналисты сообщили, что в части Ровно пропал свет.

Массированная атака 13 мая

Заметим, Россия проводит массированную атаку по Украине днем 13 мая. Ранее взрывы были слышны в Хмельницкой громаде: там работает ПВО и есть пострадавшие.

О взрывах и работе ПВО сообщалось в Черновцах.

Под атакой российских дронов находится также Ивано-Франковская область: взрывы слышны в Коломые.

