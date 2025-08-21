- Дата публикации
В Ровно и Луцке снова раздаются взрывы
На Волыни и Ровенской области утром снова объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА.
Утром 21 августа в Ровно были слышны звуки взрывов. В Ровенской области от 08:20 снова объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
Об этом сообщили мониторинговые чаты и местные СМИ.
"В Ровно были слышны звуки взрывов", об этом сообщают корреспонденты "Общественного".
Тем временем в Волынской области сирены раздаются с 07:48. Воздушные силы предупреждали о дронах в направлении областного центра. Впоследствии в Луцке произошли взрывы.
Напомним, ночью Россия ударила ракетами и беспилотниками по Луцку. В городском совете отметили, что потерпевших и погибших нет.
Тем временем в ОВА сообщили, что ночью и утром Волынь атаковали 11 Шахедов и одна крылатая ракета россиян. Погибших и потерпевших нет. Произошли незначительные разрушения построек.