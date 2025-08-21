В Ровно и Луцке снова раздаются взрывы

Взрыв. / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Утром 21 августа в Ровно были слышны звуки взрывов. В Ровенской области от 08:20 снова объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Об этом сообщили мониторинговые чаты и местные СМИ.

"В Ровно были слышны звуки взрывов", об этом сообщают корреспонденты "Общественного".

Тем временем в Волынской области сирены раздаются с 07:48. Воздушные силы предупреждали о дронах в направлении областного центра. Впоследствии в Луцке произошли взрывы.

Напомним, ночью Россия ударила ракетами и беспилотниками по Луцку. В городском совете отметили, что потерпевших и погибших нет.

Тем временем в ОВА сообщили, что ночью и утром Волынь атаковали 11 Шахедов и одна крылатая ракета россиян. Погибших и потерпевших нет. Произошли незначительные разрушения построек.