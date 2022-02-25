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В Ровно и области объявили воздушную тревогу: граждан просят спрятаться в укрытиях

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В Ровно и области объявили воздушную тревогу: граждан просят спрятаться в укрытиях

Ровенская областная государственная администрация

Коваль уточнил, что этот призыв касается как города Ровно, так и области.

В Ровно и Ровенской области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Воздушная тревога! Земляки, найдите безопасное место, потенциальное укрытие. Ждите дальнейших информаций", — написал он.

Коваль уточнил, что этот призыв касается как города Ровно, так и области.

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UPD

По состоянию на 12:30 Виталий Коваль сообщил об отбое сигнала воздушной тревоги. По его словам, угроза воздуха ликвидирована.

UPD1

По состоянию на 12:56 в Ровно и области снова объявили воздушную тревогу.

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