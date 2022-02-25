В Ровно и области объявили воздушную тревогу: граждан просят спрятаться в укрытиях

В Ровно и области объявили воздушную тревогу: граждан просят спрятаться в укрытиях

Коваль уточнил, что этот призыв касается как города Ровно, так и области.

В Ровно и Ровенской области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Воздушная тревога! Земляки, найдите безопасное место, потенциальное укрытие. Ждите дальнейших информаций", — написал он.

Коваль уточнил, что этот призыв касается как города Ровно, так и области.