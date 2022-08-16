В Ровно из головы женщины вытащили 10-сантиметрового гельминта

В Ровно из височной части головы женщины врачи вытащили 10-сантиметрового паразита. Это уже второй подобный случай, который произошел в области в этом году.

Об этом сообщили в Ровенском областном центре контроля болезней.

"Не дает забыть о себе подкожный дирофиляриоз, в области зарегистрирован еще один случай этого заболевания. В медицинском учреждении г. Ровно у пациентки удалили 10-сантиметрового паразита из опухоли из височной части головы. Это второй случай дирофиляриоза в 2022 году и 44 с 2005 года, когда впервые на Ровенщине его зафиксировали у человека", — говорится в сообщении.

Женщина, из-под кожи которой вытащили паразита, чувствует себя удовлетворительно. В очаге заболевания специалисты провели комплексное эпидемиологическое обследование.

Напомним, в этом году это уже второй зафиксированный случай дирофиляриоза в Ровенской области. В конце июня жительница Ровенской области обратилась к хирургу с жалобой на опухоль на голове, во время удаления которой врач обнаружил 9-сантиметрового гельминта.

"В очередной раз напоминаем, что подкожный дирофиляриоз передается человеку от больных собак, кошек, диких мясоядных зверей только через укусы комаров всех видов. Личинки дирофилярии (микрофилярии) в теле комара развиваются от 10 до 21 дней в зависимости от температуры окружающей среды. Инкубационный период после укуса комара до появления взрослого паразита под кожей или слизистыми оболочками тела человека длится от 1 месяца до 2 лет", — рассказывают медики и добавляют, что во время хирургического удаления паразита пациент выздоравливает.

Чтобы уберечься от этого заболевания, врачи советуют защищать себя и домашних животных от укусов комаров, применяя различные виды репеллентов, а также своевременно проводить дегельминтизацию домашним любимцам.

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