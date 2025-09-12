В Ровно из-за массового выезда работников за границу закрывается кафе (видео)

Oregano Cafe в Ровно закрывается из-за массового выезда работников за границу / © скриншот с видео

В Ровно закрывается Oregano Cafe из-за того, что за последние две недели из команды уволились и уехали за границу почти 10 работников. Заведение проработало пять лет.

Об этом в видеообращении в Сети сообщил совладелец заведений Oregano Group Николай.

«Мы решили закрыть Oregano Cafe. Это решение далось непросто, но оно объективное. Ситуация в стране не слишком способствует работе малого бизнеса. За последние две недели из команды уволилось и уехало за границу почти 10 работников. Для нас как малого бизнеса это критично», — рассказал совладелец заведений.

Он отметил, что поиск и обучение новых работников требует ресурсов, которых не хватает.

«Мы всегда хотели для Oregano лучшего пространства, больше места, больше возможностей. Кафе на районе — это тепло и по-домашнему, но мы мечтаем о чем-то большем. Мы не прощаемся. Обещаем встретиться в новом месте в лучшее время», — добавил Николай.

Напомним, накануне украинский бизнес, в частности в сферах ритейла и HoReCa, сообщил о первых случаях увольнений среди мужчин в возрасте 18-22 года после разрешения на их выезд за границу. Некоторые сети фиксируют отток до 20% персонала. Однако, по словам директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, массовый выезд этой категории работников не нанесет ощутимого удара по украинской экономике в целом.

По данным Пограничной службы Польши, в последние дни зафиксировано значительное увеличение количества молодых украинцев в возрасте 18-22 года, которые прибывают в страну. В период с 28 августа по 3 сентября в Польшу въехало более 10 тыс. мужчин этой возрастной категории, тогда как выехало — лишь около 3,3 тыс.