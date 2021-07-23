В Ровно из-за пожара в магазине жилого дома погиб человек

В Ровно из-за пожара в магазине жилого дома погиб человек

Жители дома успели выбежать.

При пожаре в Ровно один человек погиб. Вспыхнуло в магазине, который расположен на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

На тушение пожара направили 15 спасателей, параллельно они бросились обследовать квартиры дома. Во всех квартирах люди успели выбежать на улицу, впрочем у дверей одного из домов лежал человек без признаков жизни. Предварительно — он отравился угарным дымом. Сначала его пытались реанимировать спасатели, впоследствии медики скорой, но тщетно, 64-летний мужчина скончался.

Окончательную причину пожара выясняют, впрочем предварительно — там произошло короткое замыкание.

Напомним, мощная лесной пожар произошел в Болгарии: горит заповедная гора Сакар недалеко от границы с Турцией.

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