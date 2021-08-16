В Ровно кот застрял в бетонной плите: его доставали спасатели (фото)

Животное не пострадало.
В Ровно на улице Нила Хасевича в понедельник, 16 августа, кот застрял в бетонной плите и не мог самостоятельно выбраться.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.
По данным спасателей в 10:30 ч. к ним обратились владельцы животного и сообщили, что кот залез в бетонную плиту и не может самостоятельно оттуда выбраться.
На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Они с помощью специального оборудования достали кота и передали счастливой хозяйке. Животное не пострадало.
Напомним, под Одессой спасатели "выпиливали" кота.
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