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В Ровно кот застрял в бетонной плите: его доставали спасатели (фото)

В Ровно кот застрял в бетонной плите: его доставали спасатели (фото)

ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Животное не пострадало.

В Ровно на улице Нила Хасевича в понедельник, 16 августа, кот застрял в бетонной плите и не мог самостоятельно выбраться.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.

По данным спасателей в 10:30 ч. к ним обратились владельцы животного и сообщили, что кот залез в бетонную плиту и не может самостоятельно оттуда выбраться.

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На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Они с помощью специального оборудования достали кота и передали счастливой хозяйке. Животное не пострадало.

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Напомним, под Одессой спасатели "выпиливали" кота.

Также кот с аристократическим взглядом из Харькова стал звездой Сети.

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