В Ровно люди часами стоят в очереди на морозе, чтобы сдать ПЦР-тест: фото

В Ровно люди часами стоят в очереди на морозе, чтобы сдать ПЦР-тест: фото

Чтобы узнать свой диагноз, люди выстраиваются в очереди и стоят на улице.

Сегодня, 24 января, в Ровно образовались очереди из желающих сдать ПЦР-тест на коронавирус. Люди жалуются, что им приходится часами стоять на морозе в ожидании процедуры.

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Как сообщает местный канал ITV media group, такая ситуация в городе возникает уже не в первый раз.

"Подобное не один день наблюдают вблизи ЦПМСП "Юбилейный" и "Центральный". Люди сетуют, что их не пускают в помещение медицинского учреждения, в то время как медики объясняют — такие требования", — говорится в сообщении.

фото/ITV media group

В центре медпомощи "Центральный" уверяют, что очереди образуются из-за того, что желающие сделать ПЦР-тест приходят раньше времени, а не тогда, когда указано в их направлении от врача.

фото/ITV media group

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