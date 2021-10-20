В Ровно мальчик убежал из дома, потому что мать запретила ему приютить бездомную собаку фото

Патрульным парень заявил, что он без животные никуда не пойдет.
В Ровно школьник ушел из дома, потому что мать запретила ему приютить бездомную собаку. Мальчика увидели в центре города и вызвали полицию.
Об этом сообщили в патрульной полиции Ровенской области.
Мальчик хотел приютить собаку, однако его мать запретила ему это сделать. Тогда он ушел из дома и гулял по городу с животным. Это заметила случайная прохожая и вызвала полицию.
Патрульным парень заявил, что он без животного никуда не пойдет. Правоохранители нашли мать парня. Взрослые убедили ребенка вернуться домой.
"Он смастерил с патрульными временное жилье во дворе, а дедушка со временем пообещал сделать собаке деревянную будку", — сообщили патрульные.
Напомним, в Тернопольской области житель Чертковского района палкой забил до смерти собаку. Труп животного мужчина выбросил в колодец.