В Ровно мальчик впал в кому после первой тренировки по кикбоксингу: что известно

Кикбоксинг / © Associated Press

В Ровно подросток впал в состояние клинической смерти после первой тренировки по кикбоксингу.

Об этом сообщил Telegram-канал «Твоєе Рівне».

«Во время спарринга двух подростков один нанес удар в солнечное сплетение, после чего другой упал, потеряв сознание. У парня произошла остановка сердца», — говорится в сообщении.

Предварительно, 43-летний тренер, не сразу начал оказывать помощь. Медики по прибытию провели сердечно-легочную реанимацию и доставили парня в больницу.

В настоящее время 14-летний парень находится в критическом состоянии.

Напомним, в Запорожье в 8-й гимназии на уроке чуть не умер 14-летний школьник. Ему внезапно стало плохо и у него произошла остановка сердца.