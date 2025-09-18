- Дата публикации
В Ровно мальчик впал в кому после первой тренировки по кикбоксингу: что известно
Во время спарринга двух подростков один нанес удар в солнечное сплетение, после чего другой упал, потеряв сознание. У парня произошла остановка сердца.
В Ровно подросток впал в состояние клинической смерти после первой тренировки по кикбоксингу.
Об этом сообщил Telegram-канал «Твоєе Рівне».
«Во время спарринга двух подростков один нанес удар в солнечное сплетение, после чего другой упал, потеряв сознание. У парня произошла остановка сердца», — говорится в сообщении.
Предварительно, 43-летний тренер, не сразу начал оказывать помощь. Медики по прибытию провели сердечно-легочную реанимацию и доставили парня в больницу.
В настоящее время 14-летний парень находится в критическом состоянии.
