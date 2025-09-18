ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1253
Время на прочтение
1 мин

В Ровно мальчик впал в кому после первой тренировки по кикбоксингу: что известно

Во время спарринга двух подростков один нанес удар в солнечное сплетение, после чего другой упал, потеряв сознание. У парня произошла остановка сердца.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Кикбоксинг

Кикбоксинг / © Associated Press

В Ровно подросток впал в состояние клинической смерти после первой тренировки по кикбоксингу.

Об этом сообщил Telegram-канал «Твоєе Рівне».

«Во время спарринга двух подростков один нанес удар в солнечное сплетение, после чего другой упал, потеряв сознание. У парня произошла остановка сердца», — говорится в сообщении.

Предварительно, 43-летний тренер, не сразу начал оказывать помощь. Медики по прибытию провели сердечно-легочную реанимацию и доставили парня в больницу.

В настоящее время 14-летний парень находится в критическом состоянии.

Напомним, в Запорожье в 8-й гимназии на уроке чуть не умер 14-летний школьник. Ему внезапно стало плохо и у него произошла остановка сердца.

Дата публикации
Количество просмотров
1253
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie